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Darphane'nin 'çeyrek' basımı azaldı

11.07.2018 - 11:43
Darphane'nin 'çeyrek' basımı azaldı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı yılın ilk yarısında Darphane'nin çeyrek altın üretim adedi, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.

Darphane'nin altın üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 azalarak 19,9 tona gerilerken, çeyrek altın üretimi de yüzde 36 düşüş gösterdi. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgilere göre, bu yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın, ilk 6 ayda yatırımcısına yüzde 16 kazanç sağladı.

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Haziran ayındaki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 3,3 tona gerilemesi, 6 aylık toplam düşüşte etkili oldu. Böylece, yılın ilk yarısında toplamda 19,9 tonluk altın üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Haziran 2017 ise 8,9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu 3. ay olarak kayıtlara geçmişti.


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