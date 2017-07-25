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Bu Türk bankalarını tercih etti

25.07.2017 - 10:51

Wood & Co., büyük ölçekli Türk bankalarının gelirlerinin 2017`de yüzde 11 büyüyeceği tahmininde bulurken, Türk bankaları içerisindeki öncelikli tercihinin Garanti Bankası olduğunu belirtti.

Wood & Co.. analistleri Can Demir ve Alez Boulougouris'in raporuna göre, Türkiye banka hisselerinin rallisi uzun sürüyor ve hem aşağıdan yukarı, hem de yukarıdan aşağı faktörler tarafından destekleniyor.

Wood & Co., büyük ölçekli Türkiye bankalarının net gelirlerinin bütün olarak 2017'de yüzde 11, 2018'de ise yüzde 6 artacağı tahmininde bulundu. Raporda, piyasaların Türkiye'deki faizlerin gelecek dönemlerde "bir miktar" normalleşeceği beklentisinde olduğu kaydedildi.

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ÖNCELİKLİ TERCİHİ GARANTİ

Bunun yanında, Türkiye bankaları içerisindeki öncelikli tercih Garanti iken, Yapı Kredi'ye satış gelmesi bekleniyor. Garanti "tut"tan "al"a yükseltilirken, İşbank ve Vakıfbank, "sat"tan "tut"a yükseltildi.


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