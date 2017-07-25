Dünyaca ünlü banka piyasa yapıcılığından çıkıyor

Goldman Sachs, ABD borsa yatırım fonları pazarında lider piyasa yapıcısı rolünden önemli oranda çekilecek.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, fon yöneticileri ve diğer işlem şirketlerine, borsa yatırım fonları (ETF) pazarındaki lider piyasa yapıcı (LMM) rolünü önemli oranda azaltacağını, desteklediği fon sayısını düşüreceğini bildirdi.

CNBC'nin haberine göre Goldman Sachs'ın fonlara yaptığı bildiride, ETF işlemlerini önemli oranda azaltmada hedefin küçük şirketlere piyasa paylarını artırmak için bir fırsat vermek olduğu ifade edildi.

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LMM'ler ETF işlemlerinin düzgün şekilde yapılması açısından çok önemliler. LMM'lerin Piyasa yapıcı olarak atandıkları ETF'lerde hem alış hem de satış yönünde fiyat girmeleri zorunlulukları var.

PİYASA YAPICISI NEDİR?

Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak ve ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak amacıyla hazine veya merkez bankalarının, borçlanma senedi ihracı, döviz müdahalesi gibi bir takım finansal işlemlerle ve belli kriterlere göre seçilen banka ve diğer bazı finansal kuruluşlardır.

Piyasa yapıcısı adı altında seçilen kuruluşlar, ikincil piyasalarda aralıksız işlem yapmak, kotasyon vermek, bir ihracın belli bir miktarını satın almak gibi yükümlülüklere sahiptirler.

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