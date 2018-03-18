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Bu hafta piyasalar bunları takip edecek

18.03.2018 - 22:40

Türk Lirası geçtiğimiz haftayı 2018'in en sert değer kayıplarıyla geride bırakırken, bu hafta piyasaların gözü Fed toplantısında olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Powell başkanlığındaki ilk faiz kararını 21 Mart Çarşamba günü açıklayacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamı için bankanın kaç faiz adımı atacağına yönelik tahminler 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor. Analistler, 21 Mart'ta verilecek mesajların görünümü netleştirmeye yardımcı olmasını bekliyor.

TL'DE GÖRÜNÜM

Geçtiğimiz hafta, dışarıda yaklaşan Fed toplantısı ve ticaret savaşlarına yönelik güçlenen kaygılar TL varlıklar üzerinde baskıya neden olurken kırılganlık asıl olarak iç nedenlerden ötürü arttı.

Uzmanlara göre, enflasyonun ardından cari açığın da beklentiler üzerinde gelmesi kaygıları artırdı, ayrıca Moody's'in not indirimi ve TCMB'nin sessizliği de yatırımcının satış yönündeki kararını destekledi.

Geçtiğimiz haftaya 3.81'den başlayan dolar/TL, cuma günü 3.9262'ye kadar çıktı ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesine geldi. Aynı dönemde euro 4.70'den 4.8315'e, sterlin de 5.28'den 5.4753'e tırmanarak rekor seviyelere ulaştı.

TL üzerinde satış baskısına neden olan tahvil faizlerindeki yükseliş de sürdü. Cuma günü 12,88'e kadar çıkan 10 yıllık faizi haftayı 12,78'den tamamladı.

Hafta boyunca dolar endeksinde ise görece sakin seyir izlendi. Hafta başında 90 üzerine yerleşen bir görüntü çizen endeks, ABD'de Tillerson'un görevden alınmasıyla hafif geriledi ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

BU HAFTA İZLENECEK VERİLER:

20/03 1000 Türkiye, mart, tüketici güven endeksi (Önceki 72.25)
20/03 1230 İngiltere, şubat, TÜFE (Önceki yüzde 3)
20/03 1700 Türkiye, şubat, merkezi yönetim borç stoku (Önceki 892.6 milyar)
21/03 2100 ABD, mart, Fed politika faizi (Beklenen yüzde 1.75; önceki yüzde 1.50)
22/03 1200 Euro Bölgesi, mart, öncü imalat PMI (Önceki 58.6)
22/03 1200 Euro Bölgesi, mart, öncü hizmetler PMI (Önceki 56.2)
22/03 1430 Türkiye, mart, reel kesim güven endeksi (Önceki 110.8)
22/03 1430 Türkiye, mart, kapasite kullanım oranı (Önceki yüzde 77.8)
22/03 1500 İngiltere, mart, BOE politika faizi (Beklenen yüzde 0.5; önceki yüzde 0.5)
23/03 1530 ABD, şubat, dayanıklı mal siparişleri (Beklenen yüzde 1.7; önceki yüzde -3.7)
23/03 1530 ABD, şubat, yeni konut satışları (Beklenen 611 bin; önceki 593 bin)


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