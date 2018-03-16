‹ Önceki Haber Konut kredi adedinde düşüş bekleniyor Konut kredi adedinde düşüş bekleniyor

Migros, Uyum marketi satın aldı

16.03.2018 - 16:11 | Son Güncelleme :

Migros 56 adet uyum mağazası ve 17 adet makro marketi satın aldığını KAP'a açıkladı.

Migros 56 adet uyum mağazası ve 17 adet makro marketi 105 milyon lira karşılığında devralmak için sözleşme imzaladı. Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105.000.000 TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

HİSSELER YÜKSELDİ

Migros hisseleri, satın alma haberinin açıklanmasından sonra yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Şirketin hisseleri saat 16.18 itibarıyla 24.480 TL'den işlem görüyor.

 

 


‹ Önceki Haber Konut kredi adedinde düşüş bekleniyor Konut kredi adedinde düşüş bekleniyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.216 Değişim: 0,01% Hacim : 5.619 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 116.829 16.03.2018 Yüksek 117.853
Açılış: 117.611
3,9202 Değişim: 0,63%
Düşük 3,8932 16.03.2018 Yüksek 3,9262
Açılış: 3,89565
4,8183 Değişim: 0,43%
Düşük 4,7920 16.03.2018 Yüksek 4,8315
Açılış: 4,79785
165,52 Değişim: 0,39%
Düşük 164,99 16.03.2018 Yüksek 166,06
Açılış: 164,99
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.