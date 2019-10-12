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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

12.10.2019 - 10:57
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, dolar/TL yüzde 2,88, euro/TL yüzde 3,68 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, Dolar/TL  yüzde 2,88, Euro/TL  yüzde 3,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 105.176,20, en düşük 97.510,69 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,29 azalışla 99.027,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,60 artışla 279,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 kazanımla 1.864,00 lira oldu. Geçen hafta 448,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,88 değer kazanarak 5,8620 liraya, euro da yüzde 3,68 artarak 6,4810 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,05 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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