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Ticaret savaşında geçici ateşkes

12.10.2019 - 10:54
Ticaret savaşında geçici ateşkes | Ekonomi Haberleri

İki ülke arasındaki kısmi anlaşma uyarınca 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan, Çin'den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışı askıya alındı.

ABD, Çin'den ithal teknoloji ürünlerine getirmeyi planladığı tarife artışını erteleme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan, Çin'den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürün kalemine getirilecek gümrük vergisi artışının askıya aldığını duyurdu.

TİCARET SAVAŞINDA GEÇİCİ ATEŞKES

Trump Çin'in Devlet Başbakan Yardımcısı Liu Hı öncülüğündeki heyetle yürütülen müzakerelerin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, iki ülkenin vardığı anlaşma kapsamında yıllık 250 milyar dolarlık ihracat kalemindeki gümrük vergilerin yüzde 25'ten yüzde 30 çıkarmayı öngören tarife artışının ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Trump, anlaşma kapsamında Çin tarafının ABD'den yılda 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, fikri mülkiyet haklarına koruma getirmeyi ve finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini ifade etti.

Anlaşmanın 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan ve 160 milyar değerindeki ihraç ürünü kalemini içeren tarife artışını kapsamadığı, tarafların bu konuda müzakerelere devam edeceği kaydedildi.


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