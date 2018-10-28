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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

28.10.2018 - 13:23
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın yatırımcısına sınırlı kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,13'lük kayıpla 90.541,53 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.541,53 puanı, en yüksek ise 97.406,25 puanı gördü.
 
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 6,79'luk azalışla 96.020,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,16'lık düşüşle 112.032,76 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,21'lik kayıpla 68.898,20 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 7,36'lık azalışla 98.167,10 puana geriledi.
 
TURKCELL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,24 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,86'lık artışla Çemaş Döküm, yüzde 5'lik yükselişle de Aksa Enerji izledi.
 
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,22 ile Kardemir (D) oldu. Bu hisseyi yüzde 15,79'luk düşüşle Hürriyet Gazetesi, yüzde 15,59'luk azalışla da TürkTraktör takip etti.
 
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 271 milyon 193 bin 959 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 4 milyar 47 milyon 943 bin 787 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 83 milyon 439 bin 480 lirayla Aselsan takip etti.
 
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 560 milyon 9 bin 580 lirayla Koç Holding, 31 milyar 465 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 31 milyar 427 milyon 609 bin 600 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.
 
DÖVİZ GERİLEDİ
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 223,30 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bin 491 lirayla yatay seyretti.
 
Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,18'lik azalışla 5,6350 lira, eUFO'nun satış fiyatı da yüzde 1,33'lük düşüşle 6,4030 lira oldu.
 
Geçen hafta 7,3670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,10'luk düşüşle 7,2120 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybıyla 5,6280 liradan alıcı buldu.
 
YATIRIM FONLARI
 
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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