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S&P İtalya'nın görünümünü değiştirdi

28.10.2018 - 13:28
S&P İtalya'nın görünümünü değiştirdi | Ekonomi Haberleri

S&P, İtalya'nın kredi notunu değiştirmezken görünümünü negatife çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinde teyit etti, görünümünü ise durağandan negatife çekti.

Açıklamada İtalya hükümetinin ekonomik ve mali politikalarının ülke ekonomisinin büyüme beklentileri üzerinde baskı yaptığı belirtilirken "Bizim görüşümüze göre hükümetin ekonomik ve mali politika düzenlemeleri, artan hazine tahvil faizlerinin de işaret ettiği gibi yatırımcı güvenini azalttı." ifadesi kullanıldı.

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s de geçtiğimiz günlerde İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürmüş ve not görünümünü durağana çevirmişti.


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