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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

04.08.2018 - 22:53
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,03 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,86, dolar/TL ise yüzde 4,63 değer kazandı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,03'lük sınırlı kazançla 95.610,48 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 94.153,27 puanı, en yüksek ise 97.409,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 1,91'lik artışla 121.209,34 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,11'lik kazançla 108.626,69 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Mali Endeks yüzde 1,81'lik azalışla 100.601,15 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,36'lık düşüşle 71.547,49 puana geriledi.

DOĞAN HOLDİNG, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,43 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,14'lük artışla MLP Sağlık, yüzde 8,12'lik yükselişle de Ereğli Demir Çelik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,48 ile Sasa Polyester oldu. Bu hisseyi yüzde 13,33'lük düşüşle TAV Havalimanları, yüzde 8,08'lik azalışla da Şok Marketler takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 545 milyon 552 bin 828 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 334 milyon 507 bin 734 lirayla Aselsan, 4 milyar 82 milyon 690 bin 235 lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 475 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 34 milyar 107 milyon 828 bin 773 lirayla Koç Holding ve 30 milyar 939 milyon 600 bin lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,86'lık artışla 199 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,82'lik primle bin 331 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,63'lük artışla 5,0840 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı ise yüzde 4,01'lik kazançla 5,8920 lira oldu.

Geçen hafta 6,3890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,58'lik artışla 6,6180 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,68'lik yükselişle 5,1230 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,32 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile kıymetli madenler fonları oldu.

 


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