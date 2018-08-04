ABD'ye yaptırım misillemesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına karşılık verilmesi talimatını vererek, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Trump büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. 'Çağı aydınlatan kadınlar, güçlü kadın güçlü Türkiye' temasıyla düzenlenen kongrede parti müzikleri çalındı. Kongre salonuna 'Ak kadın inandı Türkiye kazandı', 'Umudumuz var yarınlarla bu dava güçlenecek kadınlarla', 'Demokrasi kahramanları Türkiye'nin kadınları', 'Gelecek mazeret değil başarı bekliyor Ak kadınlar başarıdan başarıya koşuyor', 'Bizde bu inanç sizde bu yürek oldukça durmayacağız', 'Ak kadınlar yorulmaz liderini bırakmaz', 'Geleneği geleceğe taşıyan ak kadınlar' yazılı afişler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin yer aldığı posterler asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kongrede kadınları selamlayarak karanfil attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu muhteşem salonun ülkemin dört bir yanındaki yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı selamlıyorum. Filistin'in yiğit kadınlarını, Arakan'ın mazlum kadınlarına, Afrika'nın Asya'nın cefakar kadınlarına, Suriye'nin gözü yaşlı kadınlarına selamlarımı gönderiyorum. Her türlü ayrımcılık ve baskıya rağmen Türk ve Müslüman olmanın onurunu göğsünde gururla taşıyan gurbetçi kadınlarımızı selamlıyorum" dedi.

'SABİLERİN KANINI DÖKEN ALÇAKLARDAN KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ'

Şehit kadınlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

'AK PARTİ KADIN KOLLARININ SAYISI, DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYISINI GERİDE BIRAKMIŞTIR'

Siyasi hayatının her aşamasında kadınlarla birlikte yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bundan 17 yıl öncede partimizi kurarken yine kadınlarımızla birlikte kuracağız dedik. Yeni Türkiye'yi kadınlarımızla birlikte inşa edeceğimiz sözünü verdik. Bugün geriye dönüp baktığımızda sözümüzü tuttuğumuzu görüyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 23'ten 34'e yükseldi. Ve daha da ilerliyor. Kadınların siyasete katılımına baktığımızda AK Parti'de zirveye ulaştık. 4 milyon 600 bin kadın üyemiz var, AK Parti kadın kollarının. Bu, diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Partidir. Mecliste AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Bunlar 45'i teşkilatlardan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin açık ispatıdır bu. AK Parti kadın kolları kongresinde emek veren kardeşlerimiz görevlerini sürdürüyorlar ve sürdürecekler. 15 Temmuz'da kadınlarımızın cesaret, kahramanlık, fedakarlık, şahadet ve gaziliklerine şahit olduk . Darbeci hainlerin karşısına dikilip hesap soran üzerine yağan kurşunlara aldırmadan öne atılan tankları elleriyle durdurun kadınlarımızın o gece gösterdikleri kahramanlık anlatılacaktır nesiller boyu. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ve onların arasında kadın sayısı giderek artıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 38'i kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenler arasında bu oran yüzde 56, banka çalışanları arasında yüzde 51 ile erkeklerin önüne geçti. Öğretim elemanı arasında yüzde 45'e yaklaştık. Serbest çalışan mimar ve avukat arasında kadın oranı yüzde 44'e ulaştı. 249 büyükelçiden 51 i kadın. Hakim ve savcılarımızın üçte biri kadınlardan oluşuyor. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissettirmekle kalmıyor başarılarıyla bulundukları yeri hakettiklerini gösteriyorlar. Gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz."

AK Parti'nin icraatlarını anlattığı sırada Kocaeli'den gelen partililer tribünlerde 'Selam olsun yiğit doğuran analara, Kocaeli'den sevgi getirdik Başkan Erdoğan'a' pankartı açtı. Erdoğan bu sırada "Anacığıma da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.