‹ Önceki Haber "Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir" "Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir" Sonraki Haber › IMF'den ABD'ye kritik uyarı IMF'den ABD'ye kritik uyarı

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

15.06.2018 - 10:23
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, euro/TL yüzde 3,60, ABD doları yüzde 3,03 yükseldi. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,19 değer kazanarak 193,80 liraya çıktı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,39 değer kaybederken, altının yükselişi 3,19'a ulaştı.

BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 97.186,54, en düşük ise 92 bin 750 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39'luk azalışla 94 bin 540 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19 artarak 193,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,26 yükselişle 1.297,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 308,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 316,00 liraya yükseldi.

Bu hafta euro yüzde 3,60 değer kazanarak 5,4730 liraya, ABD doları da yüzde 3,03'lük yükselişle 4,6270 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,02 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,35 arasında gerçekleşti.


‹ Önceki Haber "Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir" "Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir" Sonraki Haber › IMF'den ABD'ye kritik uyarı IMF'den ABD'ye kritik uyarı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.541 Değişim: 1,11% Hacim : 3.179 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 92.751 14.06.2018 Yüksek 95.406
Açılış: 93.296
4,7312 Değişim: 0,09%
Düşük 4,7119 15.06.2018 Yüksek 4,7603
Açılış: 4,72685
5,4953 Değişim: 0,49%
Düşük 5,4559 15.06.2018 Yüksek 5,5161
Açılış: 5,46835
195,40 Değişim: -1,28%
Düşük 195,20 15.06.2018 Yüksek 198,87
Açılış: 197,93
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.