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"Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir"

14.06.2018 - 15:26
"Haziranda enflasyon üzerindeki baskı sürebilir"

Merkez Bankası toplantı özetinde, "Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir" dendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 7 Haziran'da gerçekleştirdiği para politikası toplantısının özeti yayınlandı. Toplantı özetinde, "Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir" dendi.

Risk primindeki artışa ve portföy girişlerindeki azalmaya dikkat çekilen toplantı özetinde, önümüzdeki dönemde sıkı parasal koşulların süreceği ve para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Enflasyonla mücadeleye yönelik mali politika desteğinin arttığını vurgulayan TCMB tutanaklarında fiyat istikrarı için tüm araların kullanılacağı ifade edildi.


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