Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 0,56'lık kayıpla kapatırken, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,56'lık kayıpla 107.884,03 puandan kapattı.

Aynı dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,35'lik primle 122.804,39 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,51'lik kazançla 73.859,77 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,27'lik artışla 131.964,65 puana yükseldi. BIST Mali Endeksi yüzde 1,87'lik azalışla 128.747,15 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 2,98'lik düşüşle 165.876,55 puana geriledi.

DENGE YATIRIM HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Denge Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 80,48 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 34,65'lik artışla Martı GMYO, yüzde 33,00'lük yükselişle de Beyaz Filo Oto Kiralama izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,46 ile Euro Kapital Yatırım Ortaklığı oldu. Bu hisseyi yüzde 13,68'lik düşüşle Merit Turizm Yatırım İşletmeleri, yüzde 13,11'lik azalışla da Kerevitaş Gıda takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 42 milyar 420 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 614 milyon 86 bin 180 lirayla Koç Holding, 38 milyar 360 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,70'lik artışla 156,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76'lık yükselişle 1044 lira oldu.

Serbest piyasada dolar ve euro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 3,59'luk artışla 3,8110 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 2,05'lik kazançla 4,4260 liraya çıktı.

Geçen hafta 4,8510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 3,09'luk artışla 5,0010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87'lik yükselişle 3,8160 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.