‹ Önceki Haber 580 milyon dolar yatırımla dünyanın ilk 10 tesisi arasına girdi 580 milyon dolar yatırımla dünyanın ilk 10 tesisi arasına girdi Sonraki Haber › Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

İkinci el konut piyasasına düzenleme

28.10.2017 - 13:57 | Son Güncelleme : 28.10.2017 - 14:31

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ikinci el konut piyasasına yönelik düzenleme hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Tüfenkci, "Emlakçılara sertifika verilecek, sözleşme tipleri ve komisyon oranları belirlenecek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomotiv piyasasının ardından, ikinci el konut piyasasını da düzenleyeceklerini söyledi.

İkinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik taslağının Başbakanlığa gönderildiğini ve yayımlanmasını beklediklerini ifade eden Tüfenkci, ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasada da düzensizlik ve başıboşluk olduğuna işaret ederek, "Bu noktada bir düzenleme gerekiyor. İkinci el konut satışları, ülke ticaret ve ekonomisinde önemli bir meblağ teşkil ediyor. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek" diye konuştu.

İkinci el konut ticareti yapacak kişilerde aranacak şartların ve niteliklerin belirleneceğini vurgulayan Tüfenkci, bu işi yapanlara sertifika verileceğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

"Emlakçılarla müşteriler arasında düzenlenecek belge ve sözleşme tipleri belirlenecek. Böylelikle komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Emlak ticareti yapanların oda veya birlik oluşturularak disipline edilmesi noktasındaki çalışmalar son aşamasına geldi. Yönetmeliği kısa sürede kamuoyunun görüşüne açacağız"

Tüfenkci, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı ile uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bakan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti: "Taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz kişilerce yapılması, bu kişilerin mesleki itibarının korunması, ticaretin güvenli bir ortamda yapılması, bu meslekle iştigal etmek üzere nitelikli insan kaynağı yaratılması ve hizmet kalitesiyle tüketici memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor"


‹ Önceki Haber 580 milyon dolar yatırımla dünyanın ilk 10 tesisi arasına girdi 580 milyon dolar yatırımla dünyanın ilk 10 tesisi arasına girdi Sonraki Haber › Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.884 Değişim: 0,51% Hacim : 5.456 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.932 27.10.2017 Yüksek 108.076
Açılış: 107.096
3,7894 Değişim: -0,81%
Düşük 3,7875 27.10.2017 Yüksek 3,8433
Açılış: 3,82045
4,3986 Değişim: -1,26%
Düşük 4,3957 27.10.2017 Yüksek 4,4677
Açılış: 4,4549
155,25 Değişim: -0,25%
Düşük 154,88 27.10.2017 Yüksek 156,44
Açılış: 155,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.