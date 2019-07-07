Borsaya yabancı desteği | Piyasa Haberleri

Son günlerde borsada yabancı takas saklama oranının yüzde 65 seviyesinin üzerine çıkması ve yabancı yatırımcıların banka ağırlıklı olmak üzere haziranda alımda olmaları olumlu bir sinyal olarak kabul edilebilir. İyimserliğin devamı için özellikle ABD-Çin ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere haber akışı önemli.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Piyasalarda iyimserlik hakim Fed ve Avrupa merkez bankalarından gelen faiz indirim söylemlerine Japonya’da toplanan G-20 zirvesinin sonuçları eklenince iç ve dış piyasalar olumlu seyrini sürdürdü. G-20 zirvesinden gerek Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olan S-400 konusunda ABD Başkanı Trump’tan gelen uzlaşmacı ve Türkiye’yi haklı gören söylemler, gerekse uzun bir süredir küresel ekonomi açısından önemli bir kriz noktası olarak görülen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin görüşmelerin başlaması doping etkisi yaptı. Piyasalar “fiyatlama önden gider, olaylar sonra gelir” anlayışı gereği beklentileri olumlu fiyatladı. Önümüzdeki dönemde artık gerçekleşmeler önem kazanacak. Bakalım Japonya’da neredeyse ağzından bal damlayan Trump’ın söylemleri ne kadar gerçeklik kazanacak.

TİCARET ANLAŞMASI

Rusya’nın temmuzda S-400 füze sistemlerini Türkiye’ye teslim etmesi bekleniyor. Yaptırım olacak mı olmayacak mı noktasında ABD’nin gerçek tavrı o zaman netleşecek. Diğer yandan ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz sonuç yok. Beyaz Saray Danışmanı Navarro, “Çin ile müzakereler iyi gidiyor ancak ticaret anlaşması zaman alacak” dedi. Dış piyasalardaki iyimserlik cuma günü ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası biraz zayıfladı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verileri (164 bin beklenirken 224 bin açıklandı) Fed’in 31 Temmuz’daki faiz indirim olasılığını azaltınca ABD ekonomisinin güçlü görünümünün sürdüğü izlenimine bağlı olarak dolar değer kazandı, borsalara kâr satışları geldi, ABD tahvil faiz oranları yükseldi, altının ons fiyatı geriledi.

GÖZLER 25 TEMMUZ’DA

Avrupa Merkez Bankası için sonbaharda, Türkiye Merkez Bankası için ise 25 Temmuz’daki toplantıda faiz indirim beklentileri korunuyor. TCMB’nin faiz indirim beklentisini arttıran sebeplere göz attığımızda, enflasyon düşüşünün sürmesi ve TCMB faizi ile makasın açılması, dış dünyada faiz düşecek beklentisi, piyasa faizindeki (gösterge faiz) düşüş, ekonomiye ivme kazandırmak, Türkiye’nin ülke risk puanındaki (CDS) gerilme ve döviz kurlarının gevşemesinin faiz düşüşüne imkan sağlayacak seviyelere çekilmesi gibi bazı gelişmeleri saymak mümkün.

Faiz kararı başta olmak üzere başkan değişikliğinin Merkez Bankası politikalarına nasıl yansıyacağını 25 Temmuz’daki toplantıda göreceğiz.

ABD’li ünlü yatırımcı Mark Mobius’un da “Gelişen ülke tahvillerine giriş olabilir” açıklaması kayda değer. Son günlerde borsada yabancı takas saklama oranının yüzde 65 seviyesinin üzerine çıkması ve yabancı yatırımcıların banka ağırlıklı olmak üzere Haziran’da alımda olmaları bu yönde olumlu bir sinyal olarak kabul edilebilir. Borsada kısa sürede oluşan prim ve döviz kurlarındaki düşüşü dikkate aldığımızda olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlandığını söylemek mümkün. Bu açıdan piyasalarda yorgunluk ve daha temkinli görünüm öne çıkabilir. İç ve dış piyasalarda önümüzdeki dönemde iyimserliğin devamı için Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak haber akışı önem kazanacak.

BORSA DİRENÇ BÖLGESİNDE

BORSADA kâr satışlarına rağmen çıkış trendi devam ediyor. Kısa sürede sert yükseliş ile direnç seviyelerini test eden borsada ilk direnç noktaları 100.500 ve 102.000 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 102.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. İlk destek ise 98.400 seviyesinde bulunuyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURU DESTEK SEVİYELERİNİ TEST EDİYOR

Dolar/TL kuru kâr satışlarının etkisinde. Kısa dönem çıkış trend desteği olan 5.58 seviyesini test edildi ve tepki alımlarıyla karşılaştı. 5.60-5.58 destek seviyeleri geçerliğini korurken bu seviyelerin altına gelinmesi durumunda 5.54-5.50 ve 5.40 sonraki destek noktaları olarak görülüyor. İlk dirençler ise 5.66 ve 5.75 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının devamı ve düşüş trendinin kırılması için 5.75 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunuyor.