Borsada ‘yıl sonu partisi’ sürüyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul’u kısa dönemde primli görülse de orta, uzun dönem açısından primli ve pahalı olarak görmek için erken. Borsa İstanbul (BIST100) fiyat kazanç oranı 8’in biraz üzerinde. Türkiye’nin son yıllarda özel gündemleri nedeniyle düşük değerleme ile fiyatlandığı biliniyor. Bu rakam geçmiş yıllardaki zirve seviyelerine uzak. Ayrıca dış borsalara göre hâlâ düşük sayılabilecek bir rakam.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Bacı'nın bugünkü yazısı...

Alternatif piyasa olması açısından para piyasalarındaki (faiz, döviz) durgunluk sermaye piyasalarını (hisse senetleri) destekledi. Borsa İstanbul’da çıkışa etki eden nedenler arasında düşük faiz, ekonomideki toparlanmanın 2020 yılında da devam edebileceği beklentileri, hisselerin uzun süredir primsiz ve ucuz kalması, dış borsalardaki çıkış hareketleri, iç ve dış gündemin sakinleşmesini saymak mümkün.

ÇABUK İYİMSERLEŞTİ

Ancak şu noktaya da dikkat çekmekte yarar var. Piyasalar çok çabuk iyimserleşti. Genelde düşüş trendlerinde daha aşağılar beklenir, buna karşılık yükseliş hareketlerinde ise hedefler çok daha yukarılara konulur. Bunun düşüşlerde küçük yatırımcıları çok düşük fiyatlardan hisse satımına, çıkışlarda ise yüksek fiyatlardan alıma yöneltmek gibi bir mantalitesi olduğu söylenir, kabul edilir. Böyle dönemlerde piyasanın çekim alanına girilerek en çok izlenmesi gereken temel ve teknik veriler genelde ihmal edilir. Dolar bazlı grafikler dışında fiyat kazanç oranı gibi bilanço değerleme kriterlerine bakıldığında Borsa İstanbul’u kısa dönemde primli görülse de orta, uzun dönem açısından primli ve pahalı olarak görmek için erken. Borsa İstanbul (BIST100) fiyat kazanç oranı 8’in biraz üzerinde. Türkiye’nin son yıllarda özel gündemleri nedeniyle düşük değerleme ile fiyatlandığı biliniyor. Bu rakam geçmiş yıllardaki zirve seviyelerine uzak. Ayrıca dış borsalara göre hala düşük sayılabilecek bir rakam.

Diğer yandan borsadaki iyimserliğe karşılık Türkiye’nin risk priminin (CDS) hala 300 seviyesinin üzerinde olması ve dolar/TL kurunun ise 5.70 seviyesinin altına gelememesi dikkat çeken bir ayrıntı. İyimserliğin bu ölçeklerde de görülmesi gerekir.

Ayrıca yükselişe rağmen borsaya yabancı ilgisinin zayıf kalması ve son günlerde satışta görülmeleri bir başka dipnot. Bu kısa notlardan sonra iç ve dış gündeme baktığımızda önümüzdeki hafta merkez bankaları toplantıları var. Piyasalarda 12 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından 1-1.15 puanlık faiz indirimi beklentisi hakim. Kasım enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla bu beklenti biraz daha güç kazanmış görülüyor. 11-12 Aralık tarihlerinde yapılacak ABD ve Avrupa merkez bankalarından ise faiz değişimi beklenmiyor. Faizler zaten düşük. Düşük olması da özellikle Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için ciddi bir avantaj. Türkiye’nin gelecek yıl 300 milyar TL iç borçlanma hedefi var.

Bir yıl içinde ödenecek kısa vadeli dış borç ise 172 milyar dolar. Dış gündemin son ayların hatta yılların değişmez maddesi ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri. O kadar sık yön değiştirdi ki, artık saatlik değişebiliyor. ABD Başkanı Trump tarafından “anlaşmanın 2020 yılına kalabileceği” açıklamasından birkaç saat sonra ABD kaynaklı “anlaşmaya yakın” haberi geldi. Düşen borsalar tekrar toparlandı, altın (ons/dolar) fiyatındaki yükseliş risk iştahının artıp, güvenli liman ihtiyacının azalmasıyla tekrar yerini düşüşe bıraktı. Ek gümrük vergisinin uygulama tarihi olan 15 Aralık bu açıdan önemli olabilir. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde gelmesi ve işsizlik oranındaki gerilme Fed’in faiz indirim olasılığını daha da azattı. Güçlü istihdam verileri ABD dolarına değer kazandırırken altın fiyatındaki düşüşe ve ABD borsalarındaki yükselişe katkı yaptı. ABD ekonomisi gücünü koruyor. ABD Başkanı Trump’ın devam eden azil sürecine piyasalar duyarsız. Piyasalardaki iyimserlik sürmekle birlikte borsada yorgunluk emareleri ve daha seçici hareketler görülebilir.

BORSA ÇIKIŞ TRENDİNDE

- BORSADA çıkış trendi sürüyor. İlk dirençler 109.500-110.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 113.500-115.000 seviyelerinde. İlk destek ise 108.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. Aksi takdirde düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” formasyonu gündeme gelebilir. Sonraki destekler 106.600 ve 105.500-104.700 seviyelerinde. Yükseliş hareketi devam etmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

DOLAR/TL KURUNDA YATAY HAREKET SÜRÜYOR

- DOLAR/TL kurunda yatay hareket ve sıkışma devam ediyor. İlk destekler 5.72- 5.68 ve 5.64 seviyelerinde görülürken ilk direnç 5.79 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Düşüş trendinin kırılması için 5.83 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç ise 5.93 seviyesinde. Tepki alım denemelerine rağmen satış baskısı sürüyor.

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