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Emekliler yüzde 1.5 promosyon istiyor

08.12.2019 - 11:41 | Son Güncelleme :
Emekliler yüzde 1.5 promosyon istiyor | Ekonomi Haberleri

2020 yılında banka promosyonlarıyla ilgili sözleşmesi bitecek emekliler, yeni dönemde her yıl için maaşın yüzde 1.5’u kadar promosyon istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, konuyla ilgili taleplerini önümüzdeki günlerde hükümete de iletecek. Türkiye’de halen 12 milyon 850 bin emekli bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; emekli maaşları karşılığında bankalardan promosyon uygulaması, 2017 yılı Şubat ayında başlamıştı. SGK ile bankalar arasında varılan anlaşmayla, bin  lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-2000 lira arası 375 lira, 2 bin lira üzerine 450 lira promosyon verileceği açıklanmıştı. Verilen promosyonlar karşılığında, emekli aylıklarının 3 yıl için aynı bankalarda tutulması yükümlülüğü bulunuyordu. Bu 3 yıllık süre, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bitmiş olacak. 

HER YIL VERİLSİN

Süre bitiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye Emekliler Derneği de konuyla ilgili bir dosya hazırladı. Dernek yeni dönemde bu konudaki talebini ise her yıl promosyon verilmesi olarak belirledi. Buna göre, başlangıç noktasında, tüm emeklilere aylık aldıkları net aylığın yüzde bir buçuğu kadar promosyon verilecek. Buna göre, aylık bin lira alan bir emekliye yıllık 150 TL promosyon verilecek. Üç yılda ise bu rakam minimum 450 TL’ye çıkacak. İkinci talep ise promosyonlarla ilgili bir komisyon kurulması. Bu komisyonda Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankaların yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği de bulunacak. Komisyon, promosyonla ilgili tüm konularda karar verici durumda bulunacak.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, “Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı” demişti.


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