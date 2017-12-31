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Borsa, altını 2'ye, doları 6'ya katladı

31.12.2017 - 15:36

Borsa İstanbul'da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47,6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Yılın son işlem gününde 115.840 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, 2017'nin tamamında 29 kez kapanış rekoru kırdı.

Borsa İstanbul yatırımcısı, 2017'de ortalama yüzde 47,6 ile altın yatırımına göre 2 kat, dolar yatırımına göre ise 6 kat fazla getiri elde etti.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47,6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Borsa İstanbul'da 2016 yılını 78.139 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2017 yılında rekor üzerine rekor kırmasının ardından yılı yüzde 47,6 artışla 115.333 puandan tamamladı.

Başlıca yatırım araçları arasında, BIST 100 endeksinin ardından en fazla yükseliş kaydeden finansal araç, Avrupa'daki siyasi belirsizliklere karşın yüzde 22,5 ile avro olurken, onu sırasıyla altın ve dolar izledi. Avro/TL, uluslararası piyasada yükseliş eğiliminde hareket eden ve 2016 kapanışına göre yaklaşık yüzde 14 değer kazanan avro/dolar paritesine bağlı olarak yıl boyunca pozitif bir görünüm sergiledi.

Yıl boyunca gördüğü tarihi zirvelerle gündemden düşmeyen dolar kurunun yıllık getirisi ise yüzde 7,7 seviyesinde kalırken, tasarruf sahiplerinin en fazla tercih ettiği finansal araçlardan altının gram fiyatı yüzde 21,1 artış kaydetti.

Dolar kuru aylık bazda tam 8 ay değer kaybederken, en yüksek artışı yüzde 7 ile ocak ayında kaydetti. Ocak ayının ardından üst üste 7 ay değer kaybeden dolar kuru, eylül ayında 3,3888 ile yılın en düşük seviyesini, kasım ayında ise 3,9830 ile en yüksek seviyesini gördü. Dolar, eylül, ekim ve kasım aylarını yükselişle tamamlasa da aralık ayında tekrar düşüşe geçti. 

BORSA 29 KEZ KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, 2017'de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti. ABD ile vize sorununun ortadan kalkması ile yılın son günlerinde ralli yapan ve son işlem gününde 115.840 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, yıl içinde ilk kez 24 Nisan'da 93.802 puanla tarihi yüksek seviyeye çıkarken, 2017'nin tamamında 29 kez kapanış rekoru kırdı. Endeksin, 2017 yılındaki değer artışının, ekonomik aktivitedeki toparlanma ve buna bağlı olarak şirket karlılıklarındaki artış ile küresel piyasalarda etkili olan risk iştahından kaynaklandığını belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, yıl içinde 165,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, aylık bazda sadece 5 ayı artı kapatması, 7 ayda ise önceki ay kapanışına göre değer kaybetmesi dikkati çekti. Altının gram fiyatının bu yılki getirisinde belirleyici olan, dolar kuruna bağlı olarak ocak ayındaki yüzde 12,7'lik kazanç oldu.

Avro, Avrupa'da Brexit ve gerçekleştirilen genel seçimlere ilişkin belirsizliklere karşın uluslararası piyasalarda dolar karşısında değer kazanmasının etkisiyle TL karşısında da diğer para birimlerine göre hızlı yükseldi. Avro, kasım ayında gördüğü 4,7215 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından aralık ayındaki düşüşle yılı 4,5490'dan tamamladı.

Dolar kuru ise ocak ayındaki hızlı yükselişini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası ile devam ettiremese de 22 Kasım'da 3,9830 ile rekor seviyeyi gördü ve yılı 3,7940 seviyesinden kapattı.


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