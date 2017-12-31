İşte yeni yılın AGİ tutarları

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından şimdi çalışan vatandaşların merak ettiği diğer bir soruda AGİ ödemeleri.. AGİ olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi'nin 2018 yılında ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Şimdi gözler yeni yılın AGİ ücretlerinde. İşte yeni yılda ödenecek AGİ tutarı ve detaylar

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2018 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte şimdi merakla araştırılıyor. 2017 yılında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadardı, şimdi ne kadar olacak? İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2018'den geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını brüt olarak 2029 lira, net ise 1603 lira olacak şekilde açıklamıştı. Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da belli oldu.

Buna göre ücret tutarları şöyle oluştu:

Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira

Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira

Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira

Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira

Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira

2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL