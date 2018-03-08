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Beymen halka arz başvurusunu yaptı

08.03.2018 - 16:33

Beymen'in sermayesinin yüzde 40'ına karşılık gelen 62.5 milyon TL nominal paya kadar kısmın halka arzı için SPK'ya başvuruldu.

Boyner Perakende ve Tekstil bağlı ortaklığı Beymen'in sermayesinin yüzde 40'ına karşılık gelen 62.5 milyon TL nominal paya kadar olan kısmın halka arz edilmesine ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması için SPK'ya başvurdu. Boyner Perakende ve Tekstil'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık'ın 156.2 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunuyor.

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Boyner Perakende'den KAP'a yapılan açıklamada, toplanan kesin talebin satışa sunulan paylardan fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6'sına kadar kısma karşılık gelen 9.4 milyon TL nominal payın da kısmen veya tamamen ek satışa sunulabileceği ifade edildi.

Reuters'da daha önce yer alan bir haberde Beymen'in Mayıs'ta halka arzının planlandığı belirtilmişti


Etiketler

  • Boyner
  • Beymen Mağazacılık
  • ödenmiş sermaye
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