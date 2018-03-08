Brüt döviz rezervi yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 2 Mart haftası itibarıyla 89.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 23 Şubat'ta 88.66 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 2 Mart itibarıyla 89.3 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 Mart itibarıyla 25.1 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 114.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB'nin altın rezervleri 23 Şubat itibarıyla 25.2 milyar dolar, toplam rezerv 113.9 milyar dolar idi.

TCMB rezervleri son dönemde uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Verilere göre TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.

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