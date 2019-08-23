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Beyaz Saray: Piyasalar çok sayıda faiz indirimi bekliyor

23.08.2019 - 08:37 | Son Güncelleme :
Beyaz Saray: Piyasalar çok sayıda faiz indirimi bekliyor | Piyasa Haberleri

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, para ve tahvil piyasalarının "çok sayıda" faiz indirimi beklediklerine dikkat çekti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Fox Business Network’te soruları yanıtladı. Kudlow, piyasalarda 'gelir vergisi indirimi' söylentilerinin de dolaştığına dikkat çekerek, faiz ve vergi indirimlerinin ABD’ye uzun vadeli ekonomik büyümenin önünü açacağını vurguladı.

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Kudlow, gelir vergisi indirimi önlemlerinin, ekonomideki kısa vadeli zayıflamanın üstesinden gelmek için gündeme alınmadığını da vurguladı. Ancak, gelir vergisi indiriminin 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi için planlandığını söyledi.

Kudlow ayrıca, ABD ve Çin ticaret temsilcilerinin çarşamba günü verimli görüşmeler yaptıklarını ve planlandığı gibi bir Çin delegasyonunun Eylül’de ABD’ye gideceğini ekledi.


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