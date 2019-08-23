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"Yüzde 2 büyüme hala mümkün"

23.08.2019 - 08:49
"Yüzde 2 büyüme hala mümkün" | Ekonomi Haberleri

Kansas Fed Başkanı George, "Yüzde 2.0 büyüme hala mümkün" şeklinde değerlendirdi.

Kansas Fed Başkanı Esther George, işsizliğin çok düşük düzeyde olduğunu ve ücret artışlarının ABD Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda olduğunun altını çizdi ve yüzde 2.0'lik bir ekonomik büyümenin 2019 yılı için hala mümkün olduğunu belirtti.

CNBC'ye konuşan George ekonominin çok iyi durumda olduğunu söyledi ve artan riskler karşısında döngü ortasında ayarlama yapmama politikasını savundu.

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Sıkı para politikası savunucusu olan George, Fed'in son para politikası toplantısında 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gidilmesini, parasal gevşemenin gereksiz olduğunu ve mali istikrar olası etkilerini gözlemlediğini söyleyerek eleştirmişti.

George ayrıca, risklerin gerçekten aşağı yönlü olduğunu, küresel büyümenin yavaşladığını ve ticaret belirsizliklerinin görünümü olumsuz etkilediğini tekrarladı.


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