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BDDK'dan yeni swap adımı

11.11.2020 - 09:18 | Son Güncelleme :
BDDK'dan yeni swap adımı | Piyasa Haberleri

BDDK, normalleşme adımları kapsamında yabancı bankalarla swap limitlerini gevşetti.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

 


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