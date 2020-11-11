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Ekonomiye 506 milyar lira destek sağladı

11.11.2020 - 09:09
Ekonomiye 506 milyar lira destek sağladı | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, bu yılın eylül dönemine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre banka, yılın ilk dokuz ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin üçüncü büyük bankası oldu. VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu.

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2020 yılının ilk dokuz ayında 638 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 3. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 5 milyar 483 milyon TL brüt kârından 1 milyar 142 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 4 milyar 341 milyon TL net kâr elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 506 milyar TL oldu.

PAZAR PAYI ARTTI

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi ve iş yapış şekillerinde meydana gelen değişim döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilerine hizmet vermeye ve milli ekonomimizi her koşulda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

“Çalışanlarımızdan yönetim kadromuza kadar, tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme oldukça gurur verici” diyen Üstünsalih şöyle devam etti: “Olağanüstü bir çaba göstererek nakdi krediler, gayrinakdi krediler, mevduatlar, yurtdışı transferler ve işlemler dahil her alanda pazar payımızı arttırmayı başardık.” 2020 yılının ilk dokuz ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladıkları desteğin 506 milyar TL’ye ulaştığını belirten Üstünsalih, “VakıfBank olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisine aynı şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

2020 yılının ilk dokuz ayında devreye aldıkları çeşitli kampanyalarla bireysel müşteriden KOBİ’lere ve ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, “Toplam nakdi kredilerimiz bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne sırası ile yüzde 11.3 ve yüzde 497 artışla 411 milyar TL’yi aştı. Söz konusu büyüme oranlarımız sektör ortalamalarının üzerinde’’ ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTINDA HIZLI BÜYÜME

Alternatif kredi kartı ürünleriyle her yaşa, iş durumuna ve sosyal tercihe kişiselleştirilmiş ürünler sunduklarını vurgulayan Üstünsalih, “Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımız sayesinde kredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk ve eylül sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını müşterilerimizin kullanımına sunduk. Adetsel bazda bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış oranıyla kredi kartlarında sektörünün en hızlı büyüyen bankası olduk’’ şeklinde konuştu.


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