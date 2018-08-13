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BDDK, swap işlemlerine sınır getirdi

13.08.2018 - 00:24
BDDK, swap işlemlerine sınır getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SWAP işlemlerine sınır getirdiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


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