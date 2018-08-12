Piyasaları rahatlatacak aksiyon planları hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile telefonla görüştük. Bakan Albayrak’a ilk sorum, kurlarda yaşanan dalgalanma konusunda oldu:

İşte Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın yazısı...

- Son dönemde kurlarda yaşanan oynaklığı, bunun ekonomimize etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıta, kurların bugünkü tablosunun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını belirterek girdi:

- Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten.

Bu durumu Rusya’nın da yaşadığını, ancak çok güçlü bir toparlanma yaşadığını anımsattı:

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