Altın Transfer Sistemi, T

Merkez Bankası, "Altın Transfer Sistemi"nin Takasbank faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.

Merkez Bankası (TCMB) "Altın Transfer Sistemi"nin İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası kararına göre, "Altın Transfer Sistemi" işletme faaliyeti, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylandı ve ödeme-menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.