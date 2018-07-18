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Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor

18.07.2018 - 16:29 | Son Güncelleme :
Sabancı 3 çimento fabrikasını satıyor

Sabancı Grubu Çimsa'ya ait Kayseri ve Niğde, Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdi.

Ünlü & Co, çimento fabrikalarının satışı için Sabancı Grubu'ndan yetkiyi aldı. Konuya yakın iki kaynak Sabancı Grubu'nun ana hissedarı olduğu Çimsa'ya ait Kayseri ile Niğde Çimento'nun ve Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdiğini söyledi.

Sabancı Holding, Çimsa ve Ünlü&Co konu hakkında yorum yapmadı. Reuters' dan Birsen Altaylı ve Ebru Tuncay' ın haberine göre; Çimsa'nın 2017 faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1.1 milyon ton, Niğde fabrikası yılda 818,000 ton çimento üretim kapasitesine sahip.

Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor.

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Akçansa'nın Ladik fabrikasının ise çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik'te olmak üzere üç fabrikada çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmekte.

Türkiye'deki çimento üreticilerinin neredeyse tamamını temsil eden Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verilerine göre geçen yıl sonu itibariyle Türkiye'nin çimento üretim kapasitesi 135.6 milyon ton düzeyinde bulunuyor. 


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