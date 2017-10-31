Alman devinden 'dolar/TL' tahmini

Deutsche Bank`ın Türk Lirası ile ilgili yayınladığı yeni raporda dolar/TL`de düzeltme beklendiği belirtildi. Deutsche Bank Stratejisti Kalani, "Özellikle 3 aylık dolar/TL 3,70 satım opsiyonunu, 3 aylık dolar/TL 4,20 alım opsiyonu ile finanse ederek almayı tavsiye ediyoruz" dedi.

Deutsche Bank Stratejisti Gautam Kalani, kullandıkları değerleme modellerine göre Türk Lirası’nın ucuz olduğunu ve son dönemde yaşanan değer kaybının tersine dönmesi için alan gördüğünü belirtti.

Kalani 30 Ekim tarihli raporunda, dolar/TL 3 aylık opsiyonlarında, aynı miktardaki alım ve satım opsiyon stratejisine dayanan "Risk Reversal" pozisyonu alınmasını tavsiye etti. Kalani "Özellikle 3 aylık dolar/TL 3,70 satım opsiyonunu, 3 aylık dolar/TL 4,20 alım opsiyonu ile finanse ederek almayı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Raporda, Türk Lirası'nın 8 Eylül’de ABD tahvil faizlerinin dip yapmasından bu yana gelişen ülke para birimleri içinde en kötü performansı sergilediği ve bunun terse dönüş için geniş bir alan yarattığı belirtildi. Bu toparlamanın başladığına dair bazı işaretler olduğuna değinen Kalani, Türk Lirası'nda spot piyasada görülen yükseliş ve tahvillerden çıkışın hız kesmesine vurgu yaptı.

Carry görünümünün, iç ve dış piyasalar kötüleşmezse Türk Lirası alım ve TRY kısa pozisyonlarında azaltım için uygun bir ortam oluşabileceğine işaret ettiği belirtilen raporda, dolar/TL'de düşüşe yönelik opsiyon fiyatlamalarının cazip seviyelerde olduğu ifade edildi.

Kalani, kullandığı değerleme modellerine işaret ederek "Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan keskin değer kaybı sonucunda Türk Lirası tarihinin ‘en aşırı ucuz’ seviyelerinde (yüzde 20 ucuz)" dedi.

Kalani, oldukça yüksek seviyede döviz mevduatı bulunduran yurt içi yerleşiklerin mevcut seviyelerden dolar/TL'de satışa geçebileceği öngörüsünde bulundu.

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