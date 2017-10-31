Yeni CEO adaylarını duyurdu

Finansal raporlarını açıklayan Samsung, ayrıca yeni CEO adaylarını da açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün 2017 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlarını açıkladı. 2016'nın üçüncü çeyreğinde Note7 krizi yaşayan firma, bu yıl Galaxy S8 ve Note8 ile yaralarını sarmayı başarmış. Açıklanan rakamlara göre; Samsung 2017'nin 3. çeyreğinde tam 12.91 milyar dolar gibi rekor bir kar elde etti.

Samsung, geçen yıl Note7 krizinden dolayı yaklaşık 4 milyar dolar kar elde edebilmişti. Samsung'un üçüncü çeyrekteki toplam geliri ise 55.3 milyar dolar olarak açıklandı. Teknoloji devi ayrıca; yonga birimi bölümünden 8.92 milyar dolar, OLED ekran bölümünden ise 2.94 milyar dolar kar elde etmeyi başardı.

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Finansal raporlar ile birlikte ayrca Samsung'un yeni CEO adayları da açıklandı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Samsung CEO'su Kwon Oh-hyun istifa etmişti. Güney Koreli firma Kwon Oh-hyun'un yerini dolduracak üç ismi açıkladı. Bileşen biriminin başına Kim Ki-nam, tüketici elektroniği birimi başına HS Kim ve Mobil ve BT biriminin başına ise DJ Koh getirildi. Bu üç kişiden biri önümüzdeki yıl Samsung'un resmi CEO'su olacak.

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