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ABD'li fon 'Türk tahvilleri' kararını açıkladı

28.08.2018 - 13:42
ABD'li fon 'Türk tahvilleri' kararını açıkladı

ABD merkezli Neuberger Berman, Türk bankaların döviz cinsinden tahvillerini elinde tutma kararı aldı.

Neuberger Berman'ın Kıdemli Portföy Yöneticisi Vivek Bommi’ye göre yatırımcılar arasında endişeye ve lirada değer kaybına neden olan çalkantı süresince şirket, Türk özel sektör tahvillerindeki pozisyonunu azaltmadı.

BusinessHT'de yer alan habere göre; Bommi, Türk özel sektör tahvillerinin dünya çapında 304 milyar dolarlık varlık yöneten şirketin portföyünün küçük bir bölümünü oluşturduğunu da belirtti.

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"TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN İMKAN OLUŞABİLİR"

"Türkiye’ye yönelik çok fazla manşet görüyorsunuz ama yatırım yapmış olduğumuz büyük kurumlar ve bankalar iyi durumda" diyen Bommi, daha fazla yatırım için imkan oluşabileceğini söyledi.

Neuberger’in NB Global Corporate Income Trust isimli fonu dolar, euro veya sterlin bazlı, BBB veya altı nota sahip, 350’ye kadar özel sektör tahviline yatırım yapabiliyor. Fonun belgelerine göre portföyün yüzde 20’si ile uluslararası alanda faaliyet gösteren gelişen ülke şirketlerine yatırım yapılıyor.

Bommi’nin verdiği bilgiye göre Neuberger’in diğer yüksek getirili tahvil fonları Türkiye’de QNB Finansbank, İsrail’de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Brezilya’da JBS SA, Meksika’da Cemex SAB, Çin’de Wynn Macau Ltd. ve Country Garden Holdings Co.’ya yatırım yapmış durumda...

 


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