Trump: Şu an doğru zaman değil

ABD Başkanı Trump, Meksika ile varılan anlaşmanın ardından Çin ile ticaret müzakeresinde bulunmak için şu anın doğru bir zaman olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakereleri yapmak için şu anın doğru bir zaman olmadığını söyleyerek iki ülkenin ticaret konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varacağına ilişkin beklentileri bozdu.

BusinessHT'de yer alan habere göre; Meksika ile yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda anlaşmaya varılmasının ardından dün yaptığı duyuruda muhabirlere konuşan Trump, Çin'den gelecek teklifleri reddettiğini söyledi ve ticaret politikasında daha az "tek taraflı" bir duruş yakalamaya çalıştığını belirtti.

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Trump, açıklamasında, "Çin, konuşmak istiyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an konuşmak için doğru bir zaman değil" ifadesini kullandı.

ABD-Çin müzakereleri, Trump'ın Çin'in ticaret açığını daraltmak adına daha fazla enerji ve tarım ürünü almasına yönelik anlaşmaya son verdiği Mayıs ayından bu yana askıda kalmış durumda.

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