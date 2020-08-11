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Konutta kredi faizi yükseldi

11.08.2020 - 08:33 | Son Güncelleme :
Konutta kredi faizi yükseldi | Konut Haberleri

Kamu bankalarının haziran ayında konut kredi faizini düşürmesinden sonra ikinci hamle Emlak Konut GYO’dan gelmişti.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; konut alan vatandaşa ‘2 yıl ödemesiz’ dönem fırsatı sunan Emlak Konut, kredi faizini de 0.69’a çekmişti. Kamu bankalarının geçtiğimiz hafta konut kredisi faizlerini sıfır ve ikinci elde yüzde 87’ye çıkarmasının ardından, Emlak Konut da faiz oranlarını güncelledi. Şirket, 1 milyon liraya kadar olan konutlar için faiz oranını yüzde 69’dan 89’a, 1 milyon ve üzeri konutlar için ise yüzde 74’ten 94’e çıkardı.

KAMPANYA SÜRÜYOR

Emlak Konut’un ‘Hayallerini Ertemele Türkiye’ kampanyasında sunduğu 2 yıl taksit öteleme imkanı devam edecek. Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Kampanya kapsamındaki tüm projelerde vatandaşa önce yüzde 10 indirim yapılacak. Yüzde 5 peşinat vererek ev sahibi olan vatandaş yüzde 15’lik ara ödemeyi 24 ay sonra yapacak. Kalan yüzde 80 için de konut kredisi kullanacak. Taksit ödemeleri de 3. yılda başlayacak.

10.7 MİLYARLIK SATIŞ

2 Haziran’da başlayan kampanyada 10.7 milyar lira değerinde 7 bin 900 bağımsız bölüm satıldı. Kampanyalı projeler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alıyor. Konut sektöründe yeni bir finansman modeli olarak devam etmesi planlanan kampanya geliştirilerek özel sektör firmaları tarafından da kullanılabilecek.


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