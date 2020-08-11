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Merkez Bankası'ndan yeni adım

11.08.2020 - 09:26 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan yeni adım | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

TCMB, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı.

Analistler, TCMB'nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.


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