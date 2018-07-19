Konut satışlarında kampanya etkisi sürdü

Konut satışları haziran ayında geçen yıla göre yüzde 22.4 artışla 119 bin 413 adete yükselirken, ipotekli konut satışları yüzde 35.3 artarak 47 bin 648 adete çıktı.

Konut satışları altı aylık düşüş eğiliminin ardından konut sektörüne yönelik teşvik ve satış kampanyalarının etkisiyle mayıs ayında yükselişe geçerek yüzde 2.7 artmıştı. Reuters' da yer alan habere göre; konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 1.3 azalarak 646 bin 32 adet olurken, ipotekli satış olarak adlandırılan kredili satışlar yüzde 17.8 azalarak 201 bin 805 adet oldu.

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Yabancılara yapılan konut satışları Haziran'da yüzde 7.4 artışla 2,085 adet, Ocak-Haziran'da yüzde 23.3 artışla 11,944 adet oldu.

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