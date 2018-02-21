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Konut satışları yüzde 1.7 arttı

21.02.2018 - 10:27

Türkiye'de konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 019 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,3 oranında azalış göstererek 28 bin 678 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %75 ile Ardahan oldu.

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DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 68 341 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında artarak 68 bin_341  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 872 konut satışı ve %15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66,6 oldu. Ankara 6 bin 561 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 979 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

44 BİN 363 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 492 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 436 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 338 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artış göstererek 52 bin 656 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve %16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %54,1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3bin 503 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 artarak 1 742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi.


Etiketler

  • KONUT SATIŞLARI
  • ipotek
  • Satış sayıları
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