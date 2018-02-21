Teknosa 2017 yılında kâr etti

Teknosa 2016 yılındaki zararın ardından 2017 yılında 19.6 milyon TL net kâr etti.

Teknoloji perakendecisi Teknosa 2017 yılında 19.6 milyon lira net kâr elde etti. Şirket 2016'da 160.6 milyon lira zarar açıklamıştı. Teknosa'nın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2017 hasılatı ise yaklaşık yüzde 11 artışla 3.4 milyar lira oldu.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, 2017 için daha önce yüzde 3-4 olarak açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.

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Teknosa, 2018'e ilişkin açıkladığı beklentilerine göre, benzer mağaza (like-for-like) satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme; yüzde 3-4 aralağında da FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 2018 yılında toplam 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapmayı planlıyor.

Faaliyet raporundaki bilgiye göre, şirketin 2016 sonunda 210 olan mağaza sayısı 2017 sonunda 204'e geriledi.

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