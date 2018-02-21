‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Konut satışları yüzde 1.7 arttı Konut satışları yüzde 1.7 arttı

Teknosa 2017 yılında kâr etti

21.02.2018 - 10:16

Teknosa 2016 yılındaki zararın ardından 2017 yılında 19.6 milyon TL net kâr etti.

Teknoloji perakendecisi Teknosa 2017 yılında 19.6 milyon lira net kâr elde etti. Şirket 2016'da 160.6 milyon lira zarar açıklamıştı. Teknosa'nın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2017 hasılatı ise yaklaşık yüzde 11 artışla 3.4 milyar lira oldu.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, 2017 için daha önce yüzde 3-4 olarak açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.

##$HABER_1444156$##

Teknosa, 2018'e ilişkin açıkladığı beklentilerine göre, benzer mağaza (like-for-like) satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme; yüzde 3-4 aralağında da FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 2018 yılında toplam 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapmayı planlıyor.

Faaliyet raporundaki bilgiye göre, şirketin 2016 sonunda 210 olan mağaza sayısı 2017 sonunda 204'e geriledi.

 


Etiketler

  • faaliyet raporu
  • teknosa
  • finansal sonuçlar
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Konut satışları yüzde 1.7 arttı Konut satışları yüzde 1.7 arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.327 Değişim: 1,67% Hacim : 2.298 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 114.814 21.02.2018 Yüksek 115.473
Açılış: 115.021
3,7893 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7825 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6733 Değişim: -0,29%
Düşük 4,6603 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,94 Değişim: -0,35%
Düşük 161,52 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.