Konut satışları nisanda arttı

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 114 bin 446 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında yüzde 7.6 arttı. TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 29.6 artışla 43,334 adet olarak gerçekleşti.

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Reuters haber ajansı`nın haberine göre yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak 1,624 adet oldu.

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