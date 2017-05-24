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Petrol fiyatlarında son durum !

24.05.2017 - 10:50

Brent petrolün varil fiyatı, yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 172. Olağan Toplantısı öncesinde 54 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 53,84 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,39 doları görmüştü. Bu sabah güne 54,11 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,22 artarak 54,23 doları gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'de dün açıklanan haftalık petrol stok verilerindeki azalışın ardından bugün petrol fiyatında yükseliş yönlü hareket gözleniyor. Petrol piyasası yarın yapılacak OPEC toplantısından çıkacak üretim kısma kararına odaklandı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bugün küresel piyasalarda, ABD'nin nisan ayı 2. el konut satışları ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 54,38-54,53 dolar aralığının direnç bölgesi, 54,08-54,23 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


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