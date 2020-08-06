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Konut kredisi faizi yükseltildi

06.08.2020 - 14:42
Konut kredisi faizi yükseltildi | Konut Haberleri

Kamu bankaları ikinci el konutlardaki kredi faiz oranını yüzde 0.87'ye yükseltti. Daha önceden yüzde 0.79 olarak uygulanıyordu.

Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem korunurken ikinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.


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