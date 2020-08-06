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"İşsizlik yardımları ekonomiyi olumlu etkiledi"

06.08.2020 - 15:39
"İşsizlik yardımları ekonomiyi olumlu etkiledi" | Ekonomi Haberleri

Fed Dallas Başkanı Kaplan, Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz sürecinde yapılan işsizlik yardımlarının ekonomiye olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Vakaların yeniden artması ile ilgili sorun beklediğimiz toparlanmayı ya yavaşlattı ya da durmasına neden oldu" dedi ve ekledi: "Ekonominin işsizlik yardımının sürdürülmesine ihtiyacı var. İşsizlik yardımı, aynı formatta olmasa da devam etmesi lazım."

Kaplan, işsiz kalan ABD’lilerin, eyalet ve yerel yönetimler krizi aşmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

ABD’de haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımının son tarihi bitmeden önce bir anlaşmaya varamadılar. ABD’de bir yardım paketi üzerinde de görüşmeler devam ediyor.

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