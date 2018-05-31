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263 fondan 123 tanesi yükseldi

31.05.2018 - 13:56
263 fondan 123 tanesi yükseldi

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 31.05.2018 itibari ile toplam 263 fondan 123 tanesi yükselirken 137 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 82,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.62 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.16 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 20.54 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,682,361 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.67 ile 0.68 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.68 ile AZT olurken onu yüzde 0.66 ile IGE ve yüzde 0.64 getiri ile VEI takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.67 ile VGA olurken onu yüzde -2.65 ile KEF ve yüzde -2.65 getiri ile BNA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 31/05/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.76 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise
yüzde 21.97 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,554,164 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.94 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.13 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.57 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.20 ile -0.63 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -2.20 ile ABE olurken onu yüzde -1.11 ile ANS ve yüzde -1.08 getiri ile AEH takip etti.

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