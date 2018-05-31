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Son 1 yılda yüzde 18 arttı

31.05.2018 - 13:56
Son 1 yılda yüzde 18 arttı

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim yüzde 17.84 oldu.

Yatırım fonlarında 31/05/2018 itibari ile toplam 331 fondan 143 tanesi yükselirken 188 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.99 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.60 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.84 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,519,110 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.94 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.13 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.57 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 15.06 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 16.54 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.69 ile 1.08 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.08 ile STH olurken onu yüzde 0.80 ile YKU ve yüzde 0.76 getiri ile TIF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.69 ile TLE olurken onu yüzde -2.68 ile AFO ve yüzde -2.68 getiri ile HPS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 31/05/2018 itibari ile toplam 81 fondan 25 tanesi yükselirken 56 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.12 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.46 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 41.50 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 475,579 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.12 ile 0.68 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.68 ile MBL olurken onu yüzde 0.49 ile YOD ve yüzde 0.47 getiri ile EIB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -2.12 ile IBD olurken onu yüzde -1.87 ile YSP ve yüzde -1.48 getiri ile IPA takip etti.

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