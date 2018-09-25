GTB'den üyelerine KOBİ destek kredisi

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı, "Üyelerimiz 200 bin liraya kadar 18 ay vadeli KOBİ destek kredisinden faydalanabilecek" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, KOBİ Destek Kredisi başvurularının başladığını belirterek, borsa üyelerinin aylık yüzde 1,85 faizle, 18 ay vadeli üst limiti 200 bin lira olan krediye başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsaların güç birliği yaparak kaynaklarını üyeleri için seferber ettiğini, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin "KOBİ Destek Kredisiyle" normal faiz oranlarının çok daha altında maliyetlerle finans kaynağına ulaşabileceklerini belirtti.

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GTB üyelerinin avantajlı KOBİ Destek Kredisinden aylık yüzde 1,85, yıllık ise yüzde 16,25 faiz oranlarıyla faydalanabileceğini vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz 200 bin liraya kadar 18 ay vadeli KOBİ destek kredisinden faydalanabilecek. Krediye başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin öncelikle borsamızdan ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Üyelerimiz daha sonra bu belge aracılığıyla Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerinde KOBİ destek kredisine müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. Kredi Garanti Fonu'ndan talep edilen, kefalet başvuru bedelinde yüzde 0,03 dışında herhangi bir masraf veya komisyon talep edilemeyecek.”

Akıncı, ayrıca geri ödemelerin ilk 6 ay ana para geri ödemesiz, takip eden 12 ay ise eşit taksitli 18 ay vade seçeneğiyle yapılacağını sözlerine ekledi.