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Çin: Ticaret görüşmeleri yapmak zor

25.09.2018 - 10:50
Çin: Ticaret görüşmeleri yapmak zor

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Shouwen, Washington "Çin'in boğazına bıçak dayamışken" ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmenin zor olduğunu söyledi.

ABD ve Çin dün karşılıklı olarak birbirlerinin ihraç mallarına yeni gümrük vergileri getirdi. Wang Shouwen bugün yaptığı basın toplantında, müzakerelerin ne zaman başlayacağının ABD'nin "isteğine" bağlı olduğunu söyledi.

Çin'in en yüksek mevkili diplomatı olan Wang Yi de New York'ta işadamlarına yaptığı bir konuşmada, "tehdit ve baskı" ortamında görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Çin'de dışişleri bakanlığına denk olan Devlet Danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi'nin, "ABD içinde bazı güçlerin Çin hakkında ticaret ve güvenlik konularında asılsız eleştiriler yaptığı ve bu sorumsuz davranışın Çin-Amerikan ilişkilerini zehirlediğini" söylediği bildirildi.

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Wang Yi, Çin-ABD İş Konseyi ve ABD-Çin ilişkileri Ulusal Komitesi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Böyle devam ederse 40 yıllık ABD-Çin ilişkisinin kazanımları bir anda yok olacak" dedi. Şu anda ne Washington ne de Beijing, giderek sertleşen kavgada uzlaşma havasındalar. Bu durum da yatırım hevesini kırarak, küresel ticareti bozacak uzun süreli bir savaş riskini artırıyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki savaş kızışırken, dün ABD 200 milyar dolarlık Çin malına vergi koydu, Çin de misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi getirdi.

Çin dün yayınladığı bir raporda da ABD'yi "zorbalıkla" suçladı ve diğer ülkeleri kendi iradesine boyun eğmeye zorladığını söyledi.

Mizuho Bank müşterilerine yazdığı bir notta, "(Beijing'in dün ABD'ye yaptığı) ağır eleştiri Çin'in yararsız müzakerelere girmek yerine, şimdiki ABD yönetiminin süresinin bitmesini beklemeyi tercih edebileceğini gösteriyor" dedi.

"Bu gelişmeler ışığında iki tarafın da uzunca bir süre en azından tarafların herhangi birinde gözle görülür bir politika değişimi olana kadar, müzakerelere yeniden girişmeyecekleri ihtimali güçleniyor."

Çin gazetesi Global Times bugünkü sayısında, "Çin büyük ve güçlü bir ülkedir; dolayısıyla Çin ile ekonomik ya da askeri bir çatışmaya girmenin bedeli çok büyük olur" dedi.


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