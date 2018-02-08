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Spotify Türkiye ofisini kapattı

08.02.2018 - 17:18

Kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük online müzik platformu Sportify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı.

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify'dan flaş bir Türkiye'ye kararı geldi. Teknoloji blogu Digital Age'te yer alan bilgilere göre Spotify, Türkiye Spotify Türkiye ofisini kapattı ofisini kapatıyor.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."

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Şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Spotify, Türkiye operasyonlarını, bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişimde bu şekilde sürdürülecek.

Bununla birlikte Spotify Türkiye'nin Ülke Müdürü pozisyonunda yer alan Ergül Çivi ise ABD Ticari Direktörü olarak şirkete atandı.


Etiketler

  • Türkiye pazarı
  • Spotify
  • Türkiye ofisi
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