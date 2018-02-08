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İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

08.02.2018 - 16:35

İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi, daha erken faiz artışı olabileceği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0.5'te tuttu. Beklenti de faizlerde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Varlık alım programı ise beklendiği gibi 435 milyar sterlinde kaldı. Faiz oranlarını değiştirmeme kararı oy birliğiyle alındı. Açıklamada para politikasının daha önce belirtilenden daha erken sıkılaşması gerekebileceğine dikkat çekildi. Piyasalarda son dönemde yaşanan oynaklığa rağmen finansal şartların destekleyici olduğuna vurgu yapıldı. Açıklama sonrası piyasalarda Mayıs ayında faiz artış fiyatlamasının hızlanabileceği belirtiliyor. 

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Banka büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Büyüme tahmini bu yıl için %1.6'dan %1.8'e, 2019 için %1.7'den %1.8'e yükseltildi. 

Banka 2017 yılının Kasım ayında yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. 


Etiketler

  • İngiltere Merkez Bankası
  • faiz oranı
  • varlık alım programı
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