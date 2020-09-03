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Son dakika... Ağustos enflasyonu açıklandı

03.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme :
Son dakika... Ağustos enflasyonu açıklandı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos'ta enflasyon yıllık yüzde 11.77 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,44 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %2,11 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,18, aylık %0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,59 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %11,53, AYLIK %2,35 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %12,29 ARTTI
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,26, imalatta %12,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,14, su temininde %11,33 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %13,58, dayanıklı tüketim malında %17,08, dayanıksız tüketim malında %10,17, sermaye malında %18,09 artış; enerjide %1,64 azalış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,97 ARTTI
 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,70, imalatta %2,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,29 azalış ve su temininde %0,69 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,78, dayanıklı tüketim malında %2,99, dayanıksız tüketim malında %0,90, sermaye malında %3,52 artış; enerjide %1,91 azalış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %11,14 İLE HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
 
Yıllık en fazla azalış; %11,14 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,02 ile tütün ürünleri, %7,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %39,05, diğer mamul eşyalar %32,96, motorlu kara taşıtları, romörk ve yarı romörk %21,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ %7,29 İLE ELEKTRİK-GAZ ÜRETİM VE DAĞITIMI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
 
Aylık azalış; %7,29 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz %24,41, metal cevherleri %10,41, diğer mamul eşyalar %8,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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